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РФ у Мінську не погоджується на створення зони безпеки вздовж неконтрольованої частини кордону

НовиниПолітика    27.06.2018 - 14:15
Фото: Євген Марчук (youtube.com nakipelovo)
Фото: Євген Марчук (youtube.com nakipelovo)

Марчук вважає, що російська сторона буде блокувати і інші українські пропозиції

Представники Російської Федерації (РФ) у підгрупі з питань безпеки тристоронньої контактної групи у Мінську не погоджуються на створення зони безпеки вздовж неконтрольованої частини кордону. Про це у Facebook повідомив представник України у підгрупі з питань безпеки Євген Марчук.

"Ми пропонуємо обговорення всіх складових самого процесу припинення вогню, починаючи з посиленого круглодобового контролю силами СММ ОБСЄ прикордонної зони неконтрольованої частини українсько-російського державного кордону. Мета одна, щоб СММ ОБСЄ фіксувала і документувала всі факти незаконних масових поставок РФ зброї і боєприпасів сепаратистам", - повідомив Марчук.

Як зазначається, у ході засідання підгрупи українська сторона запропонувала  створення силами СММ ОБСЄ зони безпеки вздовж неконтрольованої частини держкордону.

"Мова йде про створення силами СММ ОБСЄ зони безпеки вздовж неконтрольованої нами частини держкордону.Російська сторона категорично не погоджується з цією пропозицією, заявляючи, що вона не має відношення до припинення вогню. Видно по всьому, що російська сторона буде блокувати і інші українські пропозиції", - написав він.

 

Як і передбачалось, перші дві години дискусії про припинення вогню пройшли в гострих взаємних звинуваченнях. До...

Опубліковано Yevgenij Marchuk Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську проходить засідання контактної групи.

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Теги публікації: Російська Федерація, Минск, Донбас, Контактная група  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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