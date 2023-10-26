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РФ масово вербує найманців з Куби, використовує їх як смертників, - ЦНС

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація почала масово вербувати найманців з Куби для війни проти нашої країни. Іноземців залучають на східній лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

Згідно з даними підпілля, найманців застосовують: 

  • на Куп'янському напрямку; 
  • між Бахмутом й Горлівкою. 

Зокрема про вербування найманців з Куби попереджали активісти "Кібер спротиву", які зламали пошту начальника пункту відбору на військову службу за контрактом в місті Тула Антона Перевозчика. 

"Самі росіяни пишаються, що відправляють кубинців в передових загонах, адже їх "не шкода". При цьому з найманців не сформували окремий загін, а розкидують вже по існуючих російських, незалежно від того чи володіє найманець російською мовою", - додає ЦНС. 

Ставлення до кубинців з боку російських терористів відповідає типовому шовінізму. Головна роль найманців - померти першими. 

Найманці з Куби

Про вербування найманців з Куби також писав Інститут вивчення війни (ISW). 

З'ясувалось, що протягом поточного року до армії терористів було завербовано більше 100 громадян Куби. Влітку вони приєднались до 106-ї дивізії ВДВ зі штабом у місті Тула, що ймовірно вказує на деградування дивізії від боїв. 

Міністерство закордонних справ Куби також розповідало про мережу торгівлі людьми, яка діяла з Росії і яка намагається включити кубинських громадян до війни проти України. 

Ще пізніше голова МЗС  Бруно Родрігес відкинув чутки про нібито участь своїх громадян в якості найманців у війні. Втім, це суперечить заяві посла Куби у Москві, який заявив, що його уряд не виступає проти цього. 

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