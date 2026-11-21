Україна та Росія змагаються за доступ до китайського оптоволокна, яке використовують для виготовлення дронів, стійких до впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) - вартість цієї продукції уже підскочила вшестеро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Що важливо розуміти, наразі саме РФ знаходиться у значно вигіднішому становищі завдяки більшим фінансовим можливостям.

Якщо навесні кілометр високоякісного оптоволокна коштував близько 4 доларів, тоді як тепер його ціна сягає 30 доларів. Однією з причин подорожчання стало також зростання потреб центрів обробки даних, які активно використовують оптичне волокно.

У 2026 році попит значно збільшився, а основними споживачами залишаються саме Україна та РФ.

За словами фахівців, Україна поступається Росії у боротьбі за китайське оптоволокно через особливості організації закупівель. Як пояснив виданню український трейдер, який займається постачанням цієї продукції з Китаю, Москва купує її централізовано та великими партіями. Натомість український ринок складається із сотень окремих компаній і посередників, які здійснюють закупівлі незалежно один від одного.

Трейдер додав, що отримує інформацію про ситуацію на ринку безпосередньо від китайських компаній. За його словами, починаючи із серпня деякі партії оптоволокна надходять без логотипів і маркування виробників. При цьому окремі постачальники, схоже, не хочуть працювати з такою продукцією.

"Оптоволокно, яке не потрапляє в Україну, потрапляє в Росію. Це майже гра з нульовою сумою", - зазначив співрозмовник видання.