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РФ масовано вдарила по Нікопольському району: є загиблий і поранена

Фото: РФ масовано вдарила по Нікопольському району (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 28 грудня, вдарила по громаді Нікопольського району. Унаслідок ворожої атаки загинув хлопець і є поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Сьогодні під ударом були села Покровської громади, що в Нікопольському районі. Але більшість атак припала на райцентр", - йдеться в заяві.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com)

Зазначається, що в місті загинув молодий хлопець і постраждала 70-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. 

"Пошкоджено 17 приватних будинків і дві багатоповерхівки. Одну господарську споруду знищено та 5 - розбито. Розбито 40 сонячних панелей, авто, газопроводи та лінії електропередач. Зачепило й адмінбудівлю", - додав очільник області.

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Нещодавно також повідомлялось, що армія РФ атакувала Нікополь у Дніпропетровській області за допомогою дрона та артилерії. Унаслідок цього постраждала жінка.

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