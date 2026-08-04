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РФ масовано б'є по Чернігівщині реактивними дронами, які важко збивати, - ОВА

12:54 04.08.2026 Вт
2 хв
Минулого місяця росіяни випустили по області понад 1000 безпілотників
aimg Валерій Ульяненко
Фото: дрон "Оріон", що є носієм "Бандеролей" (росЗМІ)

Російські окупанти почали масовано бити по Чернігівщині реактивними дронами. Зокрема, в понеділок, 3 серпня, по області прилетіло багато "Бандеролей" - гібриду крилатої ракети і дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Чернігівської ОДА (ОВА) В'ячеслава Чауса.

Він зазначив, що швидкість польоту "Бандеролей" сягає 650 км/год, тому їх важко збивати. Чаус також анонсував посилення українських захисників, які захищають небо.

"У минулому місяці - липні - ефективність ППО на Чернігівщині склала близько 70%. Оборонцям вдалося збити в нашому небі 865 ударних БпЛА. Ще близько 200 були локаційно втрачені або подавлені РЕБами. Велика вдячність захисникам - гідно відпрацювали по ворожих цілях", - наголосив голова ОВА.

Удари по Чернігівщині 3 серпня

Чаус розповів, що протягом минулої доби росіяни масовано атакували область дронами - серед них були реактивні безпілотники і "Бандеролі". Під ударом опинились бізнес, логістичні компанії і критична інфраструктура Чернігова, Прилук, Новгород-Сіверського.

"Чернігів. Були влучання й падіння уламків російських дронів на території підприємств. Горів цех і склад. Пошкоджені автівки. Також уламки дрона впали на території логістичної компанії. А ще - біля модульного містечка у прилеглій Киселівській громаді", - розповів посадовець.

Крім того, у Киїнській громаді ворог вдарив по території агропідприємства. Унаслідок цих атак четверо людей постраждали - три чоловіки й жінка.

Наслідки ударів по Прилуках і Новгород-Сіверському

У Прилуках відбулися влучання у складські приміщення зі сільгосптехнікою і по логістичній компанії. Внаслідок обстрілів було знищено близько десяти авто і стільки ж вантажних причепів, є пошкоджений транспорт. Також був удар по ще одному підприємству в місті.

"Новгород-Сіверський. Протягом доби були влучання по логістичних компаніях й зв'язку. Пошкоджені адмінприміщення й автівки. Російські дрони атакували й села Новгород-Сіверської громади. Там пошкоджені приватні будинки й автівка. Постраждав цивільний чоловік", - зазначив Чаус.

Нагадаємо, РФ шукає можливості запускати дрон-ракети "Бандероль" з наземних платформ, щоб приховати підготовку до атак і зробити їх неочікуваними для України. Водночас це значно скоротить відстань застосування цієї зброї.

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Російська ФедераціяЧернігівська областьВійна в УкраїніДрони