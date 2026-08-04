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РФ массированно бьет по Черниговщине реактивными дронами, которые трудно сбивать, - ОВА

12:54 04.08.2026 Вт
2 мин
В прошлом месяце россияне выпустили по области более 1000 беспилотников
aimg Валерий Ульяненко
Фото: дрон "Орион", носитель "Бандеролей" (росСМИ)

Российские оккупанты начали массированно бить по Черниговщине реактивными дронами. В частности, в понедельник, 3 августа, по области прилетело много "Бандеролей" - гибрида крылатой ракеты и дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОГА (ОВА) Вячеслава Чауса.

Он отметил, что скорость полета Бандеролей достигает 650 км/ч, поэтому их трудно сбивать. Чаус также анонсировал усиление украинских защитников, защищающих небо.

"В прошлом месяце - июле - эффективность ПВО на Черниговщине составила около 70%. Защитникам удалось сбить в нашем небе 865 ударных БпЛА. Еще около 200 были локационно потеряны или подавлены РЭБами. Большая благодарность защитникам - достойно отработали по вражеским целям", - подчеркнула пресс-служба.

Удары по Черниговщине 3 августа

Чаус рассказал, что за прошедшие сутки россияне массированно атаковали область дронами - среди них были реактивные беспилотники и "Бандероли". Под ударом оказались бизнес, логистические компании и критическая инфраструктура Чернигова, Прилук, Новгород-Северского.

"Чернигов. Были попадания и падения обломков российских дронов на территории предприятий. Горел цех и склад. Повреждены автомобили. Также обломки дрона упали на территории логистической компании. А еще - возле модульного городка в прилегающей Киселевской громаде", - рассказал чиновник.

Кроме того, в Киинской громаде враг ударил по территории агропредприятия. В результате этих атак четыре человека пострадали - три мужчины и женщина.

Последствия ударов по Прилукам и Новгород-Северскому

В Прилуках произошло попадание в складские помещения с сельхозтехникой и по логистической компании. В результате обстрелов было уничтожено около десяти авто и столько же грузовых прицепов, есть поврежденный транспорт. Также был удар по еще одному предприятию в городе.

"Новгород-Северский. В течение суток были попадания по логистическим компаниям и связи. Повреждены админпомещения и автомобили. Российские дроны атаковали и села Новгород-Северской громады. Там повреждены частные дома и автомобиль. Пострадал гражданский мужчина", - отметил Чаус.

Напомним, РФ ищет возможности запускать дрон-ракеты "Бандероль" с наземных платформ, чтобы скрыть подготовку к атакам и сделать их неожиданными для Украины. В то же время, это значительно сократит расстояние применения этого оружия.

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