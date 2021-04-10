UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

РФ в марте отправила почти 800 "добровольцев" для войны на Донбассе, - правозащитники

Автор: РБК-Украина

Россия отправляет добровольцев для войны против Украины с разных регионов своей страны. Только в марте направили 782 человека для участия в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

Известно об прибытии добровольцев из российских Твери, Воронежа, Урала, Ярославля.

Прибытие в ОРДЛО проходит через Ростов, после прохождения медкомиссии и определения постоянного места дислокации (ОРДО или ОРЛО).

По данным правозащитников, добровольцы отправляются в основном на Донецкое направление.

Ранее правозащитники сообщали, что оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей готовятся к боевым действиям. В ОРДЛО начали полномасштабную работу полигоны, где занятия по боевой подготовке с новобранцами идут каждый день.

Напомним, в Минобороны считают, что Россия может использовать обвинения в "нарушении прав" русскоязычных граждан на территории Украины для активизации вооруженной агрессии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияДонбасс
Читайте также
На Донбассе в результате обстрелов ранен украинский военный
Сутки на Донбассе: боевики открывали огонь семь раз, ранен военный
Прогноз погоды