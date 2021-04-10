РФ в марте отправила почти 800 "добровольцев" для войны на Донбассе, - правозащитники

Россия отправляет добровольцев для войны против Украины с разных регионов своей страны. Только в марте направили 782 человека для участия в боевых действиях на Донбассе.

По данным правозащитников, добровольцы отправляются в основном на Донецкое направление.

Прибытие в ОРДЛО проходит через Ростов, после прохождения медкомиссии и определения постоянного места дислокации (ОРДО или ОРЛО).

Ранее правозащитники сообщали, что оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей готовятся к боевым действиям. В ОРДЛО начали полномасштабную работу полигоны, где занятия по боевой подготовке с новобранцами идут каждый день.

Напомним, в Минобороны считают, что Россия может использовать обвинения в "нарушении прав" русскоязычных граждан на территории Украины для активизации вооруженной агрессии.