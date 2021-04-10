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РФ в березні відправила майже 800 "добровольців" для війни на Донбасі, - правозахисники

Автор: РБК-Україна

Росія відправляє добровольців для війни проти України з різних регіонів своєї країни. Тільки в березні направили 782 людини для участі в бойових діях на Донбасі.

Про це повідомляє Східна правозахисна група.

Відомо про прибуття добровольців з російських Твері, Воронежа, Уралу, Ярославля.

Прибуття в ОРДЛО проходить через Ростов, після проходження медкомісії та визначення постійного місця дислокації (ОРДО або ОРЛО).

За даними правозахисників, добровольці відправляються в основному на Донецьке напрямок.

Раніше правозахисники повідомляли, що окупаційні адміністрації в окремих районах Донецької та Луганської областей готуються до бойових дій. У ОРДЛО почали повномасштабну роботу полігони, де заняття з бойової підготовки з новобранцями йдуть щодня.

Нагадаємо, в Міноборони вважають, що Росія може використовувати звинувачення в "порушенні прав" російськомовних громадян на території України для активізації збройної агресії.

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