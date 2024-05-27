РФ имела незначительные успехи на Купянском направлении, ВСУ стабилизируют обстановку, - Генштаб

По состоянию на 23:00 понедельника, 27 мая, горячей оставалась ситуация на Покровском, Купянском, Харьковском и Времивском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, в настоящее время произошло 97 боевых столкновений. За последние сутки враг нанес по территории Украины два ракетных с применением двух ракет и 43 авиационных удара с применением 50 КАБов, применил 418 дронов-камикадзе. Совершил более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Купянском направлении украинскими бойцами были отражены семь атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка, Грековка и Невское.

Однако на одном из участков враг имеет частичный успех.

Кроме того, продолжаются два боя вблизи Мясожаровки. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении с начала суток происходило 10 боевых столкновений. Отбито шесть атак противника в районах Липцы, Старицы и Волчанска. Продолжаются бои вблизи Старицы и Тихого. Ситуация контролируемая, наши воины действуют активно, наносят врагу потери.

На Лиманском направлении враг пять раз пытался продвинуться в направлении населенного пункта Терны. Три атаки отбиты, еще два боевых столкновения продолжаются. Ситуация контролируемая, потерь наших позиций не допущено.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отбили пять штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского, Спирного и Выемки. Враг успеха не имел. Напряженной остается обстановка вблизи Белогоровки, где в настоящее время продолжается бой.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили восемь попыток противника приблизиться к Часовому Яру.

На Покровском направлении подразделения нашей группировки отражали 21 атаку противника. Одиннадцать штурмовых попыток россиян прорваться дальше Очеретино успеха не имели. Кроме того, украинские воины помешали пяти атакам врага в районе Новоселовки Первой.

Там продолжаются бои вблизи Сокола, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Невельского. На отдельных участках ситуация напряженная. Силы обороны принимают активные меры для недопущения продвижения врага.

На этом направлении с начала суток противник потерял более 350 человек в живой силе убитыми и ранеными и 27 единиц вооружений и военной техники. Среди них, в частности, - уничтожен один танк, девять боевых бронированных машин, три авто и три пушки.

На Кураховском направлении произошло восемь боевых столкновений. Продолжается бой в районе Красногоровки. Сложная ситуация южнее села Константиновка, где наши воины проводят активные мероприятия стабилизации.

На Времовском направлении было отбито четыре штурмовых действия противника в сторону Урожайного и два - к Старомайорскому. В то же время противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону у Старомайорского, где в настоящее время идут три боя. Ситуация контролируется нашими подразделениями.

На Ореховском направлении российские захватчики потерпели очередную неудачу при попытке штурмовать наши позиции в районе Роботино.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, потерпели неудачу семь попыток врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок.

В остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.



Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала текущих суток нанесены поражения по 24 районам сосредоточения личного состава и двух артиллерийских системах.

Ранее Генштаб сообщал, что наибольшее количество сражений с начала суток было зафиксировано на Покровском направлении. Однако силы ВСУ там сдерживали врага.

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