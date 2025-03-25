РФ має відповідати за будь-які маніпуляції чи порушення домовленостей, - Сибіга

"Українська та американська команди конструктивно працювали в Саудівській Аравії, досягнувши значних результатів у питаннях свободи судноплавства в Чорному морі та припинення вогню по енергетичних об'єктах", - розповів Сибіга.

Він зазначив, що Україна прагне втілити їх у життя та сприяти досягненню справедливого і тривалого миру разом зі США та європейськими союзниками.

"На жаль, ми вже бачимо, як Росія намагається маніпулювати та обумовлювати домовленості щодо послаблення санкцій чи будь-чого іншого. Але це відображається лише у заявах самої Росії", - додав міністр.

За його словами, Росія завжди бреше, але зараз це буде особливо помітно для всього світу, якщо диктатор Володимир Путін продовжуватиме затягувати війну.

Сибіга нагадав, що Україна погодилася на пропозицію США про повне 30-денне припинення вогню ще 11 березня, але РФ її відкинула.

"Ми не довіряємо російським словам, і ніхто не має їм довіряти. Потрібно дивитися на дії Росії, а не на її заяви. Найближчі дні будуть вирішальними у визначенні того, чи Росія серйозно налаштована на мир, чи має намір обдурити Сполучені Штати та світ", - зазначив глава МЗС.

За його словами, тиск - єдині ліки від російської брехні.

"Москва має понести відповідні наслідки за будь-які маніпуляції чи порушення домовленостей. Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб забезпечити це", - наголосив Сибіга.

Маніпуляції Росії

Нагадаємо, сьогодні Росія оприлюднила підсумкову заяву після зустрічі з американськими чиновниками в Саудівській Аравії. У ній, зокрема, зазначено умови для перемир'я з Україною на морі.

У Кремлі підкреслили, що домовленості щодо перемир'я на морі можуть набути чинності тільки після:

зняття санкцій з "Россельхозбанка" та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій з міжнародної торгівлі продовольством і добривами;

підключення таких організацій до SWIFT;

зняття санкцій з компаній-виробників та експортерів продовольства і добрив;

зняття обмежень на обслуговування в портах суден і санкцій із суден під російським прапором;

зняття обмежень на постачання в РФ сільськогосподарської техніки.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію у маніпуляціях і брехні щодо перемир'я на Чорному морі й в енергетичному секторі.