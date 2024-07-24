РФ має намір до кінця року збільшити чисельність військ в Україні до 690 тисяч, - Сирський

Росія має намір до кінця року збільшити чисельність військ в Україні до 690 тисяч. Окупанти також мають перевагу у техніці та засобах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю The Guardian.
Як зазначає головкома, через два з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення росіяни все ще мають більші ресурси. За словами Сирського, Росія на початку вторгнення мала 100 тисяч солдатів. Ця кількість зросла до 520 тисяч, а до кінця року РФ хоче збільшити чисельність військ до 690 тисяч.
"Коли справа доходить до обладнання, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь", - сказав головком.
Він зазначив, що з початку повномасштабної війни кількість російських танків зросла вдвічі - з 1700 одиниць до 3500. Кількість артилерійських систем збільшилася втричі, а бронетранспортерів - з 4500 до 8900 одиниць.
"Противник має значну перевагу в силах і засобах", - наголосив Сирський.
The Guardian додає, що саме перевага людей та техніки Росії пояснює події на фронті.
Росія продовжує наступати на фронті протягом останніх місяців. Протягом останньої доби відбулося понад 150 бойових зіткнень. У травні окупанти почали наступ на півночі Харківської області, бої там досі тривають.
Російські загарбники зосереджують зусилля у Донецькій області. Найбільш активним напрямком фронту залишається Покровський. Крім того, фіксується загострення у напрямку міста Торецьк.
Детальніше про ситуацію на Торецькому напрямку та ситуацію довкола Нью-Йорку Донецької області - у матеріалі РБК-Україна.
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