РФ має хвилювати підготовка суспільства до втрати захоплених територій України, - Зеленський

Росія має хвилювати підготовку свого суспільства до того, що незабаром вони втратять захоплені території України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Єдине зараз має хвилювати державу-терориста: як підготувати їхнє суспільство, російське суспільство, до того, що вони втрачатимуть усе те, заради чого знищують майбутнє своєї держави. Захоплені території Росія втрачатиме. Нашим крокам із деокупації немає та не буде альтернативи", - заявив він.

Зеленський додав, що українські військові продовжують просуватися на фронті.

"Наші військові рухаються: позиція за позицією, крок за кроком ідемо вперед", - заявив він.

Президент нагадав, що цього тижня відбулося засідання "Рамштайн".

"Головне - це швидкість постачання. Наступного тижня будуть і нові важливі комунікації з партнерами - саме заради нашого руху, саме заради зброї, саме заради того, щоб у наших воїнів було все необхідне", - заявив Зеленський.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 15 червня у Брюсселі (Бельгія). Майже 50 союзників обговорювали підвищення бойових здібностей України.

РБК-Україна зібрало головні підсумки тринадцятого "Рамштайну". У ході нього оголосили про нові пакети військової допомоги від Канади, Данії, Нідерландів, Британії та США.

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