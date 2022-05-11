РФ лишила Украину возможности поставлять газ в Донецкую и Луганскую области
Представители страны-агрессора перекрыли возможность газоснабжения жителей Донецкой и Луганской областей с территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу газотранспортной системы Украины Сергея Макогона.
"На оккупированных территориях Украины несанкционированно были перекрыты краны МГ "Шебелинка - Новопсков", по которому происходила транспортировка газа в газопроводы Луганской и Донецкой областей", - рассказал Макогон.
Он утверждает, что такие действия со стороны оккупантов фактически лишили Украину возможности поставлять газ на территорию Донецкой и Луганской областей.
"Власти РФ несут полную ответственность за гуманитарные последствия таких действий", - подчеркнул Макогон.
Ранее мы сообщали, что Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) прекращает транзит газа в Европу из-за захваченной российскими войсками ГИС "Сохрановка" в Луганской области. Компания сообщила о наступлении форс-мажорных обстоятельств.
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