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РФ лишила Украину возможности поставлять газ в Донецкую и Луганскую области

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Среда 11 мая 2022 13:33
РФ лишила Украину возможности поставлять газ в Донецкую и Луганскую области Фото: газоснабжение в Донецкую и Луганскую область было заблокировано из-за России (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Представители страны-агрессора перекрыли возможность газоснабжения жителей Донецкой и Луганской областей с территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу газотранспортной системы Украины Сергея Макогона.

"На оккупированных территориях Украины несанкционированно были перекрыты краны МГ "Шебелинка - Новопсков", по которому происходила транспортировка газа в газопроводы Луганской и Донецкой областей", - рассказал Макогон.

Он утверждает, что такие действия со стороны оккупантов фактически лишили Украину возможности поставлять газ на территорию Донецкой и Луганской областей.

"Власти РФ несут полную ответственность за гуманитарные последствия таких действий", - подчеркнул Макогон.

Ранее мы сообщали, что Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) прекращает транзит газа в Европу из-за захваченной российскими войсками ГИС "Сохрановка" в Луганской области. Компания сообщила о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

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