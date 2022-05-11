РФ позбавила Україну можливості постачати газ до Донецької та Луганської областей

Представники країни-агрессора перекрили можливість постачання газу жителям Донецької та Луганської областей з території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника газотранспортної системи України Сергія Макогона .

Він стверджує, що такі дії з боку окупантів фактично позбавили Україну можливості постачати газ на територію Донецької та Луганської областей.

"На окупованих територіях України несанкціоновано були перекриті крани МГ "Шебелінка - Новопсков", по якому відбувалось транспортування газу до газопроводів Луганської та Донецької областей", - розповів Макогон.

Раніше ми повідомляли, що Оператор ГТС України (ОГТСУ) припиняє транзит газу до Європи через захоплену російськими військами ГВС "Сохранівка" у Луганський області. Компанія повідомила про настання форс-мажорних обставин.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.