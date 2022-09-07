РФ может купить у КНДР "миллионы" снарядов, но подтверждений поставок нет, - Белый дом

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что у Белого дома нет "свидетельств того, что покупка действительно состоялась", и нет никаких признаков того, что оружие достигло поля боя.

"Президент РФ Владимир Путин покупал дроны в Иране. Теперь он собирается покупать артиллерийские снаряды в Северной Корее. Это показатель того, как сильно его оборонно-промышленный комплекс страдает из-за войны, и степень отчаяния, с которым он обращается за помощью в такие страны, как Иран и Северная Корея", - сказал Кирби.

В свою очередь заместитель представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что решение купить боеприпасы указывает на то, что Россия "продолжает страдать от острой нехватки поставок в Украину, частично из-за экспортного контроля и санкций".

Напомним, впервые информацию о том, что Россия покупает боеприпасы у Северной Кореи, опубликовало The New York Times.

Журналисты издания отмечали, что "Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее".

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