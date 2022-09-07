РФ може купити в КНДР "мільйони" снарядів, але підтверджень постачання немає, - Білий дім

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що у Білого дому Немає "свідчень того, що покупка дійсно відбулася", і немає ніяких ознак того, що зброя досягла поля бою.

"Президент РФ Володимир Путін купував дрони в Ірані. Тепер він збирається купувати артилерійські снаряди в Північній Кореї. Це показник того, як сильно його оборонно-промисловий комплекс страждає через війну, і ступінь відчаю, з яким він звертається за допомогою в такі країни, як Іран і Північна Корея",- сказав Кірбі.

Своєю чергою заступник представника Держдепартаменту Ведант Патель заявив, що рішення купити боєприпаси вказує на те, що Росія "продовжує страждати від гострої нестачі постачання в Україну, частково через експортний контроль і санкції".

Нагадаємо, вперше інформацію про те, що Росія купує боєприпаси у Північної Кореї, опублікувало The New York Times.

Журналісти видання відзначали, що "Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракет в Північній Кореї".

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