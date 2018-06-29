РФ и Китай хотят сократить количество миротворцев ООН по правам человека, - NYT

Правозащитники опасаются, что сокращение персонала нанесет серьезный ущерб операциям ООН по поддержанию мира

Россия и Китай хотят сократить более 200 рабочих мест, связанных с правами человека и предотвращением сексуального насилия, в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом говорят дипломаты и свидетельствуют бюджетные документы, сообщает The New York Times.

По информации издания, Россия может сократить 170 рабочих мест, Китай - примерно 37 рабочих мест, в том числе и вакантные должности, тогда как, по приблизительным оценкам дипломатов, в ООН всего около 450 рабочих мест, связанных со сферой прав человека и предотвращением сексуального насилия.

Правозащитники опасаются, что сокращение персонала нанесет серьезный ущерб операциям ООН по поддержанию мира, если упомянутые предложения будут реализованы.

Дипломаты объясняют такую жесткую позицию китайцев и россиян отчасти усиленным стремлением США к экономии бюджета в ООН.

В то же время официальные лица в китайских и российских миссиях при Организации Объединенных Наций не ответили на просьбу издания прокомментировать данную информацию.

Представитель миссии Соединенных Штатов также заявил, что не будет комментировать бюджетные переговоры.

Напомним, 19 июня Соединенные Штаты Америки заявили о выходе из Совета ООН по правам человека.