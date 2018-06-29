РФ і Китай хочуть скоротити кількість миротворців ООН з прав людини, - NYT

Правозахисники побоюються, що скорочення персоналу завдасть серйозної шкоди операціям ООН з підтримання миру

Росія і Китай хочуть скоротити понад 200 робочих місць, пов'язаних з правами людини і запобіганням сексуальному насильству, в миротворчих місіях Організації Об'єднаних Націй (ООН). Про це говорять дипломати і свідчать документи, повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, Росія може скоротити 170 робочих місць, Китай - приблизно 37 робочих місць, зокрема й вакантні посади, тоді як, за приблизними оцінками дипломатів, в ООН загалом близько 450 робочих місць, пов'язаних зі сферою прав людини і запобіганням сексуальному насильству.

Правозахисники побоюються, що скорочення персоналу завдасть серйозної шкоди операціям ООН з підтримання миру, якщо згадані пропозиції будуть реалізовані.

Дипломати пояснюють таку агресивну позицію китайців і росіян частково посиленим прагненням США до економії бюджету в ООН.

Водночас офіційні особи в китайських та російських місіях при Організації Об'єднаних Націй не відповіли на прохання видання прокоментувати цю інформацію.

Представник місії Сполучених Штатів також заявив, що не коментуватиме бюджетні переговори.

Нагадаємо, 19 червня Сполучені Штати Америки заявили про вихід з Ради ООН з прав людини.