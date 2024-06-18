РФ кинула в бій танкові полки, щоб вийти на кордони Луганської області, - третя штурмова

Російські війська посилюють атаки, щоб вийти на кордони Луганської області. У бій уже кинуті танкові полки окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Третьої окремої штурмової бригади.
У бригаді уточнили, що смуга фронту Третьої штурмової у Харківській області, що межує з Луганською областю, сьогодні є однією з найінтенсивніших ділянок наступу ворога.
"Найближче завдання окупантів - вийти до населених пунктів Чернещина - Первомайське, з подальшим захопленням населеного пункту Борова", - пишуть військові.
Зазначається, що проти підрозділів третьої штурмової бригади були кинуті 3-тя і 144-та дивізії 20-ї армії РФ. Ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Застосовує FPV, КАБи та хімічну зброю.
При цьому українські воїни уточнили, що з травня бійці бригади знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 - це поранені.
"На штурми наших позицій противник кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили в кількості 250-400 солдатів ЗС РФ щотижня", - пояснили військові.
Бригада зазначила, що попри переважну кількість противника та відсутність резервів, вона продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі.
Фото: Можливий план наступу росіян (t.me/DeepStateUA)
Раніше про "ударний кулак" росіян на цій ділянці фронту писав аналітичний проєкт DeepState.
Варто зазначити, що Луганська область майже повністю перебуває під російською окупацією, при цьому ЗСУ контролюють низку населених пунктів у цьому регіоні.
На початку року представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявляв, що вихід на адміністративні кордони Луганської області є однією зі стратегічних цілей Кремля.
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