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РФ бросила в бой танковые полки, чтобы выйти на границы Луганской области, - третья штурмовая

Архивное фото: РФ бросила в бой танковые полки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска усиливают атаки, чтобы выйти на границы Луганской области. В бой уже брошены танковые полки оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Третьей отдельной штурмовой бригады.

В бригаде уточнили, что полоса фронта Третьей штурмовой в Харьковской области, граничащей с Луганской областью, сегодня является одним из самых интенсивных участков наступления врага. 

"Ближайшая задача оккупантов - выйти к населенным пунктам Чернещина - Первомайское, с последующим захватом населенного пункта Боровая", - пишут военные.

Отмечается, что против подразделений третьей штурмовой бригады были брошены 3-я и 144-я дивизии 20-й армии РФ. Враг наступает танковыми полками, привлекает значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев. Применяет FPV, КАБы и химическое оружие.

Потери оккупантов

При этом украинские воины уточнили, что с мая бойцы бригады уничтожили уже около 1068 россиян, еще почти 2292 - это раненые. 

"На штурмы наших позиций противник бросает целые взводы и роты личного состава. Их стремительную ликвидацию компенсирует пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат ВС РФ еженедельно", - пояснили военные.

Бригада отметила, что несмотря на подавляющее количество противника и отсутствие резервов, она продолжает уже более месяца удерживать определенные рубежи. 

Фото: Возможный план наступления россиян (t.me/DeepStateUA)

Ранее об "ударном кулаке" россиян на этом участке фронта писал аналитический проект DeepState.

Бои в Луганской области

Стоит отметить, что Луганская область почти полностью находится под российской оккупацией, при этом ВСУ контролируют ряд населенных пунктов в этом регионе.

В начале года представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что выход на административные границы Луганской области является одной из стратегических целей Кремля.

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