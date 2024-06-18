РФ бросила в бой танковые полки, чтобы выйти на границы Луганской области, - третья штурмовая

Российские войска усиливают атаки, чтобы выйти на границы Луганской области. В бой уже брошены танковые полки оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Третьей отдельной штурмовой бригады.
В бригаде уточнили, что полоса фронта Третьей штурмовой в Харьковской области, граничащей с Луганской областью, сегодня является одним из самых интенсивных участков наступления врага.
"Ближайшая задача оккупантов - выйти к населенным пунктам Чернещина - Первомайское, с последующим захватом населенного пункта Боровая", - пишут военные.
Отмечается, что против подразделений третьей штурмовой бригады были брошены 3-я и 144-я дивизии 20-й армии РФ. Враг наступает танковыми полками, привлекает значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев. Применяет FPV, КАБы и химическое оружие.
При этом украинские воины уточнили, что с мая бойцы бригады уничтожили уже около 1068 россиян, еще почти 2292 - это раненые.
"На штурмы наших позиций противник бросает целые взводы и роты личного состава. Их стремительную ликвидацию компенсирует пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат ВС РФ еженедельно", - пояснили военные.
Бригада отметила, что несмотря на подавляющее количество противника и отсутствие резервов, она продолжает уже более месяца удерживать определенные рубежи.
Фото: Возможный план наступления россиян (t.me/DeepStateUA)
Ранее об "ударном кулаке" россиян на этом участке фронта писал аналитический проект DeepState.
Стоит отметить, что Луганская область почти полностью находится под российской оккупацией, при этом ВСУ контролируют ряд населенных пунктов в этом регионе.
В начале года представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что выход на административные границы Луганской области является одной из стратегических целей Кремля.
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