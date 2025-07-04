РФ кидає всі сили, але ЗСУ дають відсіч: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Що відомо

Агресор завдав 2 ракетні та 67 авіаційних ударів, використав 109 керованих авіабомб, 2 ракети, а також провів 6527 обстрілів, з яких 119 — із реактивних систем залпового вогню. Також зафіксовано 3786 дронів-камікадзе, застосованих для ураження позицій і населених пунктів.

Під авіаудари потрапили, зокрема:

Чернігівська область : Михальчина Слобода

: Михальчина Слобода Сумська область : Новомутин

: Новомутин Харківська область : Вовчанські Хутори, Одноробівка, Водяне, Одрадне, Охрімівка, Вільхуватка

: Вовчанські Хутори, Одноробівка, Водяне, Одрадне, Охрімівка, Вільхуватка Донецька область : Полтавка, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка

: Полтавка, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка Дніпропетровська область : Філія, Дачне

: Філія, Дачне Херсонська область: Миколаївка

У відповідь авіація та артилерія Сил оборони вразили два пункти управління, чотири артилерійські системи і 18 районів зосередження живої сили та техніки окупантів.

Ситуація за напрямками

Північно–Слобожанський і Курський напрямки: відбито 16 атак, ворог завдав 11 авіаударів, скинув 21 КАБ, здійснив 333 артобстріли.

Південно-Слобожанський напрямок: 10 боєзіткнень у районах Вовчанська та Амбарного.

Куп’янський напрямок: відбито 4 атаки біля Кіндрашівки, Загризового та у напрямку Петропавлівки.

Лиманський напрямок: 19 атак ворога, зокрема біля Нового Миру, Рідкодуба, Зеленої Долини, Дронівки.

Сіверський напрямок: 4 бої поблизу Виїмки, Серебрянки та Федорівки.

Краматорський напрямок: відбита одна атака у напрямку Білої Гори.

Торецький напрямок: 7 атак в районах Русиного Яру, Яблунівки, Плещіївки, Олександро-Калинового.

Покровський напрямок: найгарячіший - 54 атаки поблизу Мирного, Новоторецького, Горіхового, Проміня, Новопавлівки, Мирнограду, Новопідгородного, Софіївки.

Новопавлівський напрямок: 13 штурмів у районах Запоріжжя, Вільного Поля, Андріївки-Клевцового.

Гуляйпільський напрямок: одна атака біля Новозлатополя.

Оріхівський напрямок: одна атака у бік Новопавлівки.

Придніпровський напрямок: три невдалі спроби просування.

Волинський і Поліський напрямки: ознак формування наступальних угруповань не виявлено.