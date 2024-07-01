РФ кидає на Харків рідкісні авіабомби. Звідки взялася ФАБ-500Т та в чому її небезпека

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Як росіяни б'ють ФАБ-500 по Харкову

Минулого тижня росіяни кілька разів били по Харкову та області ФАБ-500 з універсальним модулем корекції та планування (УМПК).

УМПК - це комплект обладнання для перетворення вільнопадаючих авіаційних бомб на плануючі кориговані боєприпаси (КАБ). Конструктивно складається з розкладного крила, системи керування, фюзеляжу, вузлів кріплення та інших допоміжних елементів. Імовірно, керування здійснюється за допомогою супутникової навігації та інерційної навігаційної системи. Модуль збільшує дальність та точність застосування.

Спочатку 26 червня ФАБ-500 прилетів по селищу Борова. В результаті було пошкоджено магазини та приватні будинки. Наступного дня росіяни вдарили по Київському району Харкова, постраждали п'ятеро осіб, було пошкоджено три будинки, корпуси та гуртожиток вишу, а також будівлю ДСНС.

Одна з ФАБ-500 пробила стіну приватного будинку, але не розірвалася. На момент удару в будинку був 10-річний хлопчик, який не постраждав. Зазначимо, 27 червня така авіаційна бомба вперше була застосована Харковом.

"Вона вдвічі потужніша за КАБ- та ФАБ-250, які використовували раніше, якими щодня бомбять Харків", - зазначив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Фото: судячи з уламків, 27 червня росіяни вдарили бомбою ФАБ-500Т (khar.gp.gov.ua)

Ближче до вечора 30 червня противник знову атакував місто. ФАБ-500 впала за кілька метрів від складу "Нової пошти" у Слобідському районі. В результаті виникла пожежа, знищено вісім автомобілів, загинула одна особа і ще дев'ять отримали поранення.

При цьому увагу привернуло те, що росіяни щонайменше в першому ударі застосували рідкісну ФАБ-500Т. Принаймні, про це свідчать оприлюднені фото на сайті прокуратури.

За даними профільного порталу Defense Express, до цього бомба такого ж типу влучила в приватний будинок в одному із сіл Харківської області (теж не спрацювала). І використання саме ФАБ-500Т під модулі УМПК у згаданих епізодах стали першими за весь час повномасштабної війни РФ проти України.

Що відомо про ФАБ-500Т і в чому відмінність від стандартної "п'ятисотки"

ФАБ-500 - це 500-кілограмова авіаційна бомба з фугасною боєголовкою. Оригінальна модель М-54 випущена в 1954 для важких бомбардувальників, версія М-62 з низьким опором в 1962 була призначена для винищувачів-бомбардувальників.

Згідно з відкритими даними, ФАБ-500 М-62 запускаються з висоти 570 - 12 000 метрів, на швидкості від 500 до 1 900 км/год. Вражають цілі дією продуктів вибуху, уламками корпусу та ударною хвилею. В основному використовувалися радянськими військами в Афганістані, а також російськими - у Сирії.

У 2023 році на ФАБ-500 М-62 встановили модулі корекції та планування, що збільшило дальність до 70 км. Тоді ж бомби почали застосовуватися у війні проти України.

Модулі називаються універсальними, тому що на них можна поставити будь-яку бомбу, зазначає авіаційний експерт Валерій Романенко.

"Бомба просто чіпляється на модуль як вантаж, можна підчепити без проблем будь-яку "п'ятисотку" (бомбу калібру 500 кг, - ред.). Єдине, що треба відповідно до типу бомби вносити зміни до програми", - розповів він РБК-Україна.

За його словами, авіабомба може бути об'ємно-детонуючою, фугасною, осколково-фугасною або касетною, і це дає різницю в масі на 10-20 кг. Саме з цим пов'язана необхідність змін до програми польоту бомби.

ФАБ-500Т - це один з варіантів. Індекс "Т" означає термостійкість. Створювався для застосування з розвідувально-ударних літаків типу МіГ-25РБ, що розвивали швидкість до 3000 км/год. Тому має витримувати відповідні температурні навантаження.

Завдяки специфічній подовженій аеродинамічній формі, ФАБ-500Т можуть летіти на 30-40 км навіть без додаткових обважень, зазначають у Defense Express.

Від стандартної ФАБ-500 М62 відрізняються дещо меншою масою вибухової речовини - 260 кг замість 300 кг. А також зовнішнім виглядом, що забезпечує найкращі динамічні характеристики.

Проте Романенко має сумніви в оцінках. За його словами, перевіреної інформації, скільки там конкретно вибухівки немає, і можливо, різниці може не бути зовсім.

"А якщо кількість вибухівки менша, то менша в такій кількості, що це взагалі ні на що не впливає", - наголосив він.

Більш показовим є інший факт. Як мінімум у двох випадках скидання ФАБ-500Т не спрацював підривник.

"І це вже критично для Росії. Через відмову підривника бомба просто падає і завдає тільки кінетичного ураження. Так, клопоту додається, але окупанти розраховували на серйозні фугасні ураження", - додав експерт.

Чому ФАБ-500Т почали прилітати по Харкову і як з цим боротися

Зазначимо, при першому ударі по Харкову 27 червня ФАБ-500Т запустили з літака Су-34 із району селища Майський Бєлгородської області. Від місця запуску до влучання - 65 км. Удару по складу "Нової пошти" було завдано з району села Нижній Ольшанець Бєлгородської області. Відстань від місця запуску КАБ склала близько 70 км.

Фото: місця запусків ФАБ-500Т по Харкову з Бєлгородської області (google.com.ua/maps)

Аналітики Defense Express вважають, що на інтеграцію ФАБ-500Т під модуль УМПК противник пішов, тому що знадобилася більш далекобійна бомба для ударів по території України. Ніж стандартна ФАБ-500 М62 з таким самим модулем.

На думку Романенка, це може бути так лише частково. У ФАБ-500Т і так краща аеродинаміка, завдяки чому вони мають більшу дальність, ніж М62, але ненабагато.

"Дальність велика в порівнянні зі старим ФАБ-500 М-54, у якої аеродинаміка жахлива. У порівнянні з М-62 різниця всього 3-5 км. Якщо кидати М-54, різниця буде дійсно велика, може досягати і 10 км, хоча незважаючи на жахливу аеродинаміку, вона точніша", - розповів він.

У березні російське міноборони засвітило виробництво ФАБ-500Т. Тому вже йдеться не стільки про використання радянських запасів для перетворення на КАБи, скільки про цілеспрямоване нарощування кількості нових авіабомб. І, швидше за все, доки Україна не знайде засіб протидії, ворожі удари продовжуватимуться.

Російський потенціал виробництва авіабомб - нескінченний, пояснює Романенко.

"Вони швидше відмовляться від хліба, масла і так далі, але не від бомб. Нарощувати їхню кількість - це російський екзистенційний шлях. Ситуація така, що бомби вони будуть виробляти завжди, тому треба знищувати засоби ураження в цілому", - зазначив він.

Кориговану бомбу збити майже неможливо, про це говорять і військові, і влада. Та й за час повномасштабної війни не було подібних новин. Єдиний спосіб захистити Харків та прифронтові райони - збивати носії-бомбардувальники Су-34.

Найочевидніший із них - посилення протиповітряної оборони. Зокрема, за допомогою винищувачів F-16, перші одиниці яких мають з'явитися влітку, але поки без конкретних термінів. А також за допомогою систем ППО далекого радіусу, щоб російські Су-34 не змогли наближатися до пускових рубежів.

Детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна "Збити неможливо. Як Україні "закрити" Харків від КАБів в очікуванні F-16".

Серед засобів ППО далекого радіусу на думку спадають Patriot, які здатні працювати по аеродинамічних цілях на дальності до 150 км. Однак днями президент Володимир Зеленський визнав, що це не варіант, оскільки кожна ракета-перехоплювач коштує близько 3 млн доларів і в Україні ніколи не буде запасів, достатніх для ефективної протидії "сушкам".

Треба знищувати носії бомб та бити по ворожих аеродромах, вважає Романенко.

"Причому не по літаках на аеродромах, а по злітно-посадкових смугах. Щоб росіяни їх цілодобово ремонтували. Тоді кількість ударів значно зменшиться. Іншого шляху я просто не бачу. Тому що росіяни роблять уже бомби по 3 тонни з модулями УМПК, робитимуть і по 5 тонн", - зазначив він у розмові з РБК-Україна.

Як пише Forbes, у цьому плані найважливішою ціллю може стати аеродром "Балтімор" під Воронежем за 150 км від кордону з Україною. Звідти щодня вилітають бойові літаки, які скидають плануючі бомби. Су-34 виходить на пускові рубежі за кілька хвилин, а велика кількість "сушок" на базі дозволяє постійно бити по всій лінії фронту.

Причому на "Балтіморі", ймовірно, базується близько половини діючого парку Су-34. Проблема в тому, що поки Україна не може дістати до нього серйозним озброєнням. База знаходиться в межах досяжності ракет ATACMS, проте адміністрація США досі не дала "зеленого світла" на удари такої глибини.

При підготовці матеріалу використовувалися: інформація з відкритих джерел, дані Харківської обласної прокуратури, заява керівника прокуратури Олександра Фільчакова, публікації Forbes та профільного видання Defense Express, коментарі провідного наукового співробітника Національного авіаційного університету України Валерія Романенка.