РФ бросает на Харьков редкие авиабомбы. Откуда взялась ФАБ-500Т и в чем ее опасность

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Как россияне бьют ФАБ-500 по Харькову

На прошлой неделе россияне несколько раз били по Харькову и области ФАБ-500 с универсальным модулем коррекции и планирования (УМПК).

УМПК - это комплект оборудования для превращения свободнопадающих авиационных бомб в планирующие корректируемые боеприпасы (КАБ). Конструктивно состоит из раскладного крыла, системы управления, фюзеляжа, узлов крепления и других вспомогательных элементов. Предположительно, управление осуществляется с помощью спутниковой навигации и инерциальной навигационной системы. Модуль увеличивает дальность и точность применения.

Сначала 26 июня ФАБ-500 прилетел по поселку Боровая. В результате были повреждены магазины и частные дома. На следующий день россияне ударили по Киевскому району Харькову, пострадали пять человек, были повреждены три дома, корпуса и общежитие вуза, а также здание ГСЧС.

Одна из ФАБ-500 пробила стену частного дома, но не разорвалась. На момент удара в доме находился 10-летний мальчик, который не пострадал. Отметим, 27 июня такая авиационная бомба впервые была применена по Харькову.

"Она вдвое мощнее КАБ- и ФАБ-250, которые использовали раньше, которыми ежедневно бомбят Харьков", - отметил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Фото: судя по обломкам, 27 июня россияне ударили бомбой ФАБ-500Т (khar.gp.gov.ua)

Ближе к вечеру 30 июня противник снова атаковал город. ФАБ-500 упала в нескольких метрах от склада "Новой почты" в Слободском районе. В результате возник пожар, уничтожены восемь автомобилей, погиб один человек и еще девять получили ранения.

При этом внимание привлекло то, что россияне как минимум в первом ударе применили редкую ФАБ-500Т. По крайней мере об этом свидетельствуют обнародованные фото на сайте прокуратуры.

По данным профильного портала Defense Express, до этого бомба такого же типа попала в частный дом в одном из сел Харьковской области (тоже не сработала). И использование именно ФАБ-500Т под модули УМПК в упомянутых эпизодах стали первыми за все время полномасштабной войны РФ против Украины.

Что известно о ФАБ-500Т и в чем отличия от стандартной "пятисотки"

ФАБ-500 - это 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой. Оригинальная модель М-54 выпущена в 1954 году для тяжелых бомбардировщиков, версия М-62 с низким сопротивлением в 1962 году была предназначена для истребителей-бомбардировщиков.

Согласно открытым данным, ФАБ-500 М-62 запускаются с высоты 570 - 12 000 метров, на скорости от 500 до 1 900 км/ч. Поражают цели действием продуктов взрыва, обломками корпуса и ударной волной. В основном использовались советскими войсками в Афганистане, а также российскими - в Сирии.

В 2023 году на ФАБ-500 М-62 установили модули коррекции и планирования, что увеличило дальность до 70 км. Тогда же корректируемые бомбы начали применяться в войне против Украины.

Модули называются универсальными потому, что на них можно поставить любую бомбу, отмечает авиационный эксперт Валерий Романенко.

"Бомба просто цепляется на модуль как груз, можно подцепить без проблем любую "пятисотку" (бомбу калибра 500 кг, - ред.). Единственное, нужно в соответствии с типом бомбу вносить изменения в программу", - рассказал он РБК-Украина.

По его словам, авиабомба может быть объемно-детонирущей, фугасной, осколочно-фугасной или кассетной, и это дает разницу в массе на 10-20 кг. Именно с этим связана необходимость изменений в программу полета бомбы.

ФАБ-500Т - это один из вариантов. Индекс "Т" обозначает термостойкость. Создавался для применения с разведывательно-ударных самолетов типа МиГ-25РБ, которые развивали скорость до 3000 км/ч. Поэтому должен выдерживать соответствующие температурные нагрузки.

Благодаря специфической удлиненной аэродинамической форме, ФАБ-500Т могут лететь на 30-40 км даже без дополнительных обвесов, отмечают в Defense Express.

От стандартной ФАБ-500 М62 отличаются несколько меньшей массой взрывчатого вещества - 260 кг вместо 300 кг. А также внешним видом, которые обеспечивает лучшие динамические характеристики.

Однако Романенко сомневается в оценках. По его словам, проверенной информации, сколько там конкретно взрывчатки, нет, и возможно, что разницы может не быть вовсе.

"А если количество взрывчатки меньше, то меньше в таком количестве, что это вообще ни на что не влияет", - подчеркнул он.

Гораздо показательнее другой факт. Как минимум в двух случаях сброса ФАБ-500Т не сработал взрыватель.

"И это уже критично для России. Из-за отказа взрывателе бомба просто падает и наносит только кинетическое поражение. Да, хлопот добавляется, но оккупанты рассчитывали на серьезные фугасные поражения", - добавил эксперт.

Почему ФАБ-500Т начали прилетать по Харькову и как с этим бороться

Отметим, при первом ударе по Харькову 27 июня ФАБ-500Т запустили с самолета Су-34 из района поселка Майский Белгородской области. От места запуска до попадания - 65 км. Удар по складу "Новой почты" был нанесен из района села Нижний Ольшанец Белгородской области. Расстояние от места запуска КАБ составило около 70 км.

Фото: места запусков ФАБ-500Т по Харкьову из Белгородской области (google.com.ua/maps)

Аналитики Defense Express полагают, что на интеграцию ФАБ-500Т под модуль УМПК противник пошел, потому что потребовалась более дальнобойная бомба для ударов по территории Украины. Чем стандартная ФАБ-500 М62 с таким же модулем.

По мнению Романенко, это может быть так лишь отчасти. У ФАБ-500Т и так лучше аэродинамика, благодаря чему они имеют большую дальность, чем М62, но ненамного.

"Дальность велика по сравнению со старым ФАБ-500 М-54, у которой аэродинамика ужасная. В сравнении с М-62 разница всего 3-5 км. Если бросать М-54, разница будет действительно большая, может достигать и 10 км, хотя несмотря на ужасную аэродинамику, она точнее", - рассказал он.

В марте российское минобороны засветило производство ФАБ-500Т. Поэтому речь уже идет не столько об использовании советских запасов для превращения в КАБы, сколько о целенаправленном наращивании количества новых авиабомб. И, скорее всего, пока Украина не найдет средство противодействия, вражеские удары будут продолжаться.

Российский потенциал производства авиабомб - бесконечен, объясняет Романенко.

"Они скорее откажутся от хлеба, масла и так далее, но не от бомб. Наращивать их количество - это российский экзистенциальный путь. Ситуация такова, что бомбы они будут производить всегда, поэтому нужно уничтожать средства поражения в целом", - отметил он.

Корректируемую бомбу сбить почти невозможно, об этом говорят и военные, и власти. Да и за время полномасштабной войны не было подобных новостей. Единственный способ защитить Харьков и прифронтовые районы - сбивать носители-бомбардировщики Су-34.

Самый очевидный из них - усиление противовоздушной обороны. В частности, с помощью истребителей F-16, первые единицы которых должны появиться летом, но пока еще без конкретных сроков. А также с помощью систем ПВО дальнего радиуса, чтобы российские Су-34 не смогли приближаться к пусковым рубежам.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Сбить невозможно. Как Украине "закрыть" Харьков от КАБов в ожидании F-16".

Среди средств ПВО дальнего радиуса на ум приходят Patriot, которые способны работать по аэродинамическим целям на дальности до 150 км. Однако на днях президент Владимир Зеленский признал, что это не вариант, поскольку каждая ракета-перехватчик стоит около 3 млн долларов и в Украине никогда не будет запасов, достаточных для эффективного противодействия "сушкам".

Нужно уничтожать носители бомб и бить по вражеским аэродромам, считает Романенко.

"Причем не по самолетам на аэродромах, а по взлетно-посадочным полосам. Чтобы россияне их круглосуточно ремонтировали. Тогда количество ударов значительно уменьшится. Другого пути я просто не вижу. Потому что россияне делают уже бомбы по 3 тонны с модулями УМПК, будут делать и по 5 тонн", - отметил он в беседе с РБК-Украина.

Как пишет Forbes, в этом плане самой важной целью может стать аэродром "Балтимор" под Воронежем в 150 км от границы с Украиной. Оттуда ежедневно вылетают боевые самолеты, которые сбрасывают планирующие бомбы. Су-34 выходит на пусковые рубежи за несколько минут, а большое количество "сушек" на базе позволяет постоянно бить по всей линии фронта.

Причем на "Балтиморе", вероятно, базируется около половины действующего парка Су-34. Проблема в том, что пока Украина не может достать до него серьезным вооружением. База находится в пределах досягаемости ракет ATACMS, однако администрация США до сих пор не дала "зеленый свет" на удары такой глубины.

При подготовке материала использовались: информация из открытых источников, данные Харьковской областной прокуратуры, заявление руководителя прокуратуры Александра Фильчакова, публикации Forbes и профильного издания Defense Express, комментарии ведущего научного сотрудника Национального авиационного университета Украина Валерия Романенко.