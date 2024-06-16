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РФ підвищує податки, щоб фінансувати війну проти України, - розвідка Британії

Москва, Неділя 16 червня 2024 16:00
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РФ підвищує податки, щоб фінансувати війну проти України, - розвідка Британії Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

Росія підвищує податки, щоб продовжити фінансувати війну проти України. Проте це матиме наслідки для російської економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (X).

Як зазначається, податкові зміни у 2025 році забезпечать додаткові надходження до бюджету РФ у розмірі близько 2,6 трлн рублів (29 млрд доларів). Ставка корпоративного податку зросте із 20% до 25%, а також в рамках нової податкової системи будуть введені додаткові стягнення. Максимальна ставка податку на прибуток у Росії зросте із 15% до 22%.

Британська розвідка підкреслює, що отриманий додатковий дохід буде використаний для фінансування зростаючих державних видатків. Прогнозується, що державні витрати РФ цього року зростуть приблизно на 15%, і, ймовірно, будуть зростати далі.

"Зростання видатків майже напевно продовжиться у 2025 році, оскільки витрати на оборону, ймовірно, зростуть разом із соціальними та інфраструктурними витратами", - йдеться у зведенні.

Збільшення податкового навантаження на бізнес обмежить майбутні інвестиції та зростання невійськових секторів.Крім того, військові сектори монополізують значну частину наявних трудових ресурсів у Росії.

Варто зазначити, аналітики повідомляють, що Росія вже перебувала економіку на воєнні рейки. Таким чином, Кремль готується до довготривалої війни.

Розвідка Естонії раніше зазначала, що Росія вже готується до наступної війни. На думку розвідників, конфлікт може розпочатися протягом 10 років і, ймовірно, це може бути війна з НАТО.

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