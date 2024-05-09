ua en ru
Чт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В РФ кажуть про удари по Бєлгороду (відео і фото)

Бєлгород, РФ, Четвер 09 травня 2024 05:13
UA EN RU
В РФ кажуть про удари по Бєлгороду (відео і фото) Фото: наслідки удару по російському Бєлгороду 9 травня (t.me/astrapress)
Автор: Володимир Костирін

У Бєлгороді (Російська Федерація) у ніч проти 9 травня пролунали кілька вибухів та сталися пожежі у місті, а причиною називають обстріл. Перед тим у регіоні кілька разів оголошували повітряну тривогу через "ракетну загрозу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова та місцеві пабліки.

Так, в заяві керівника регіону вказується, що сирена ракетної небезпеки активувалася цієї ночі у Бєлгороді та області о 00:54, 03:12 та 04:00 (за місцевим часом).

Між тим в мережі були оприлюднені кадри із вибухами та стовпами диму у Бєлгороді, пожежами та пошкодженими та згорілими автомобілями.

В російських Telegram-каналах пишуть, що був пошкоджений будинок на вулиці Слов'янській, там нібито було "влучання". Також розповідається про знищені через вогонь автівки, зокрема, на Харківській горі та на вулиці Губкіна.

Проте чим саме було атаковано місто - не уточнюється.

Даних щодо імовірних постраждалих представники місцевої влади також не представляють.

Вибухи у Бєлгороді та області

Нагадаємо, у цьому російському регіоні, звідки регулярно війська РФ завдають ударів по території України, зокрема по місту Харків, вже тривалий час відбуваються різноманітні вибухи, пожежі, а місцева влада скаржиться на "атаки безпілотників" та обстріли, звинувачуючи в цьому Україну.

Зазначимо також, що в Бєлгородській області останнім часом почастішали випадки скидання російською військовою авіацією бомб - це відбувається під час вильотів літаків для бомбардування населених пунктів в Україні. РосЗМІ пояснюють, що росавіація "губить" ФАБи та КАБи, і вони падають на територію російської області.

Так, наприклад, 4 травня у Бєлгороді стався вибух під час ударів по Харкову. Тоді губернатор Бєлгородської області Гладков заявив, що в результаті вибуху постраждали п'ятеро людей, а також було пошкоджено 30 приватних будинків та 10 автомобілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бєлгородська область Війна Росії проти України Вибухи Бєлгород
NEWS
В очікуванні суду. За що сидить Коломойський і скільки років йому загрожує
В очікуванні суду. За що сидить Коломойський і скільки років йому загрожує
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду