В РФ кажуть про удари по Бєлгороду (відео і фото)

У Бєлгороді (Російська Федерація) у ніч проти 9 травня пролунали кілька вибухів та сталися пожежі у місті, а причиною називають обстріл. Перед тим у регіоні кілька разів оголошували повітряну тривогу через "ракетну загрозу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова та місцеві пабліки.

Так, в заяві керівника регіону вказується, що сирена ракетної небезпеки активувалася цієї ночі у Бєлгороді та області о 00:54, 03:12 та 04:00 (за місцевим часом).

Між тим в мережі були оприлюднені кадри із вибухами та стовпами диму у Бєлгороді, пожежами та пошкодженими та згорілими автомобілями.

В російських Telegram-каналах пишуть, що був пошкоджений будинок на вулиці Слов'янській, там нібито було "влучання". Також розповідається про знищені через вогонь автівки, зокрема, на Харківській горі та на вулиці Губкіна.

Проте чим саме було атаковано місто - не уточнюється.

Даних щодо імовірних постраждалих представники місцевої влади також не представляють.

Вибухи у Бєлгороді та області

Нагадаємо, у цьому російському регіоні, звідки регулярно війська РФ завдають ударів по території України, зокрема по місту Харків, вже тривалий час відбуваються різноманітні вибухи, пожежі, а місцева влада скаржиться на "атаки безпілотників" та обстріли, звинувачуючи в цьому Україну.

Зазначимо також, що в Бєлгородській області останнім часом почастішали випадки скидання російською військовою авіацією бомб - це відбувається під час вильотів літаків для бомбардування населених пунктів в Україні. РосЗМІ пояснюють, що росавіація "губить" ФАБи та КАБи, і вони падають на територію російської області.

Так, наприклад, 4 травня у Бєлгороді стався вибух під час ударів по Харкову. Тоді губернатор Бєлгородської області Гладков заявив, що в результаті вибуху постраждали п'ятеро людей, а також було пошкоджено 30 приватних будинків та 10 автомобілів.