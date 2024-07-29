У РФ кажуть про пожежу на підстанції у Бєлгородській області через атаку дронів

Вогняна НС сталася у селищі Томаровка Яковлівського міського округу.

Як пише Telegram-канал "Пепел Белгород", даний об'єкт був атакований безпілотниками і спалахнув ще близько опівночі.

Також зазначається, що в самому населеному пункті після цього зникло світло.

У місцевих чатах та Z-медіа розповідали, що підстанція у Тамаровці зазнає атаки вже не вперше, а після нинішньої пожежі також спостерігаються проблеми зі зв'язком.

Також в мережі показали кадри із палаючою електропідстанцією.

Між тим губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Тг-каналі про повітряні атаки із застосуванням безпілотників цієї ночі нічого не розповідав.

Натомість російський чиновник близько четвертої години писав про ракетну небезпеку для Бєлгорода та району, Шебекіного та Шебекинського округу, але пізніше заявив про відбій такої небезпеки.

Вибухи в РФ через атаки дронів 29 липня

Зауважимо, що цієї ночі про повітряні удари із застосуванням безпілотників у Росії заявляли також в Курській та Орловській областях.

При цьому в першому регіоні місцева влада стверджувала, що силами ППО були збиті 13 БПЛА літакового типу, але в мережі казали про вибухи та "прильоти" у Курській області в низці районів, та начебто про ураження підстанції.

А от в Орловській області пожежу на електропідстанції через удар дронів підтвердив місцевий губернатор.