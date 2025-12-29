РФ каже про удар по резиденції Путіна: Зеленський вважає це підготовкою атаки на Київ

Лавров заявив, що Україна нібито вдарила дронами по державній резиденції Путіна в Новгородській області.

"Переговорна позиція РФ буде переглянута з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму. Об'єкти і час удару у відповідь РФ після атаки на держрезиденцію Путіна визначені", - наголосив він.

Лавров додав, що Росія не має наміру виходити з переговорного процесу після нібито атаки ЗСУ на держрезиденцію диктатора.

Чергова брехня росіян

У відповідь Зеленський назвав заяву Лаврова "черговою брехнею" РФ. Він підкреслив, що росіяни шукають приводу для того, щоб завдати удару по державним будівлям у Києві.

"Зараз прозвучали дуже небезпечні заяви з Росії, які очевидно направлені на зрив усіх досягнень нашої спільної роботи з командою Президента Трампа. Ми працюємо разом, щоб наблизити мир", - зазначив він.

Зеленський також назвав заяву росіян про удар по резиденції Путіна "фейковою історією" для виправдання подальших атак по Україні, зокрема Києву. Крім того, додав лідер України, росіянам це необхідно для відмови йти на необхідні кроки для завершення війни.

"Типова брехлива тактика росіян. Які тим більше вже били по Києву, зокрема по будівлі Кабінету Міністрів України. Україна не робить кроків, які можуть послабити дипломатію. Росія завжди робить такі кроки. Це одне з багато чого, що нас відрізняє", - підкреслив Зеленський.