РФ із "Градів" обстріляли пункт видачі хліба в Часовому Яру: є загибла, багато поранених

"За попередньою інформацією, російські війська протягом двох годин здійснювали обстріл населеного пункту з реактивної системи залпового вогню "Град", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що місцева жителька 50 років від отриманих поранень загинула на місці. Ще п'ятеро людей - чотири жінки та один чоловік віком від 38 до 84 років дістали осколкові поранення.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Найстарша постраждала перебуває у важкому стані, за її життя борються медики. На момент атаки люди отримували від волонтерів воду та хліб.

Триває розслідування

Прокуратура повідомляє, що також унаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння та легковий автомобіль.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення Донецької області.

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють населені пункти Донецької області. Причому ворог обстрілює міста та села, що знаходяться як на лінії фронту, так і в так званому відносному тилу.

За даними голови МВС Ігоря Клименка, окупанти вночі нанесли авіаудар по селищу Північне у Донецькій області. Пошкоджені 5 багатоквартирних будинків. Підрозділи ДСНС врятували 1 людину.

"Під ворожий обстріл потрапило і місто Селидове. Зруйновано п’ятиповерхову будівлю навчального закладу, 2 приватних підприємств, багатоквартирний будинок. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - додав він.