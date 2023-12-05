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РФ из "Градов" обстреляли пункт выдачи хлеба в Часовом Яру: есть погибшая, много раненых

Архивное фото: РФ из "Градов" обстреляли пункт выдачи хлеба в Часовом Яру (flickr com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 5 декабря, из установок "Град" ударила по городу Часов Яр в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб человек, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

"По предварительной информации, российские войска в течение двух часов осуществляли обстрел населенного пункта из реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местная жительница 50 лет от полученных ранений погибла на месте. Еще пять человек - четыре женщины и один мужчина в возрасте от 38 до 84 лет получили осколочные ранения.

Фото: Последствия удара (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Самая старшая пострадавшая находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются медики. На момент атаки люди получали от волонтеров воду и хлеб.

Продолжается расследование

Прокуратура сообщает, что также в результате обстрела повреждены частные домовладения и легковой автомобиль.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения Донецкой области.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области. Причем враг обстреливает города и села, находящиеся как на линии фронта, так и в так называемом относительном тылу.

По данным главы МВД Игоря Клименко, оккупанты ночью нанесли авиаудар по поселку Пивничное в Донецкой области. Повреждены 5 многоквартирных домов. Подразделения ГСЧС спасли 1 человека.

"Под вражеский обстрел попал и город Селидово. Разрушено пятиэтажное здание учебного заведения, 2 частных предприятий, многоквартирный дом. К счастью, никто из людей не пострадал", - добавил он.

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