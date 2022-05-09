UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У РФ истощились запасы высокоточных ракет, что вынуждает войска применять устаревшие, - Британия

Фото: У РФ истощились запасы высокоточных ракет, что вынуждает войска применять устаревшие (youtube.com)
Автор: Валерия Полищук

В самом начале своего полномасштабного вторжения в Украину Россия публично рекламировала свою способность наносить хирургические удары и ограничивать сопутствующий ущерб. Однако из-за продолжающейся войны запасы высокоточных боеприпасов России, вероятно, сильно истощились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Это вынуждает использовать легкодоступные, но устаревающие боеприпасы, которые менее надежны, менее точны и легче перехватываются. России, вероятно, будет трудно заменить уже израсходованное высокоточное оружие", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вторжение России в Украину выявило недостатки в ее способности наносить точные удары в больших масштабах.

"Россия подвергла города Украины интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, практически не заботясь о жертвах среди гражданского населения", - резюмировали в британском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что по данным Генштаба, российские оккупанты из-за наступления ВСУ под Харьковом усиливают свои подразделения.

Напомним, оккупанты сосредотачивают свои силы на уничтожении аэродромной инфраструктуры в Черноморской операционной зоне. Пытаются исключить применение авиации, в том же числе и "Байрактаров".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВеликобританияВойска РФ