У РФ истощились запасы высокоточных ракет, что вынуждает войска применять устаревшие, - Британия

В самом начале своего полномасштабного вторжения в Украину Россия публично рекламировала свою способность наносить хирургические удары и ограничивать сопутствующий ущерб. Однако из-за продолжающейся войны запасы высокоточных боеприпасов России, вероятно, сильно истощились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter .

"Это вынуждает использовать легкодоступные, но устаревающие боеприпасы, которые менее надежны, менее точны и легче перехватываются. России, вероятно, будет трудно заменить уже израсходованное высокоточное оружие", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вторжение России в Украину выявило недостатки в ее способности наносить точные удары в больших масштабах.

"Россия подвергла города Украины интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, практически не заботясь о жертвах среди гражданского населения", - резюмировали в британском оборонном ведомстве.