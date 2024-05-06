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У РФ істерика після заяви Кемерона: погрожує бити "по об'єктах Британії поза Україною"

Москва, Понеділок 06 травня 2024 17:31
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У РФ істерика після заяви Кемерона: погрожує бити "по об'єктах Британії поза Україною" Фото: у МЗС Росії викликали британського посла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російська влада рознервувалась після того, як глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що його країна дозволяє Україні бити по території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Росії.

Як зазначили у відомстві країни-агресора, у МЗС викликали посла Британії в РФ Найджела Кейсі, щоб "висловити протест у зв'язку із заявою Кемерона".

"Н.Кейсі було жорстко ваказано на те, що ворожий випад Д.Кемерона прямо суперечить запевненням британської сторони при передачі Києву крилатих ракет великої дальності, що вони ні за яких обставин не будуть застосовуватися по території Росії", - сказано в повідомленні міністерства.

Як додали в МЗС, послу розповіли, що Росія вважає слова британського міністра "підтвердженням зростання залучення Лондона у військові дії на стороні України".

"Н.Кейсі був попереджений, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї по території Росії можуть стати будь-які військові об'єкти та техніка Великої Британії на території України та за її межами", - написали в російському МЗС.

Що сказав Кемерон

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон під час свого візиту в Україну заявив в інтерв'ю Reuters, що його країна дозволила українським військовим завдавати ударів по об'єктах на території РФ британською зброєю.

Він зазначив, що Україна має право для таких атак на Росію.

До речі, Британія передає Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Вони можуть вражати ворожі цілі у радіусі близько 300 кілометрів.

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