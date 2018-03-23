РФ использует ведение боевых действий на Донбассе для испытаний нового вооружения и техники, - ГУР

На Донбассе наблюдается активизация деятельности спецподразделений оккупационных войск РФ

Российская Федерация использует ведение боевых действий на оккупированном Донбассе для испытаний нового вооружения и техники. Об этом со ссылкой на данные украинской разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"РФ продолжает использовать ведение боевых действий на временно оккупированной территории Донбасса для испытания новых и проверки эффективности модернизированных образцов вооружения и военной техники", - сообщил он.

По данным разведки, на Донбассе наблюдается активизация указанной деятельности в танковых и спецподразделениях оккупационных войск РФ.

Также, по информации разведки, оборонно-промышленным комплексом РФ принимаются меры по ускорению модернизации боевых машин пехоты (БМП-1), которые находятся на вооружении российских оккупационных войск на Донбассе. Первую партию модернизированных БМП-1 планируют передать на оккупированный Донбасс до сентября текущего.

"Не исключается, что апробацию модернизированной БМП-1 россияне планируют осуществить в боевых условиях на востоке Украины, а также на территории Сирии", - сообщили в Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе второй день подряд зафиксировано полное соблюдение режима прекращения огня.