РФ використовує ведення бойових дій на Донбасі для випробовування нового озброєння та техніки, - ГУР

На Донбасі спостерігається активізація діяльності спецпідрозділів окупаційних військ РФ

Російська Федерація використовує ведення бойових дій на окупованому Донбасі для випробовування нового озброєння та техніки. Про це з посиланням на дані української розвідки на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

"РФ продовжує використовувати ведення бойових дій на тимчасово окупованій території Донбасу для випробовування нових та перевірки ефективності модернізованих зразків озброєння і військової техніки", - повідомив він.

За даними розвідки, на Донбасі спостерігається активізація зазначеної діяльності у танкових та спецпідрозділах окупаційних військ РФ.

Також, за інформацією розвідки, оборонно-промисловим комплексом РФ вживаються заходи щодо прискорення модернізації бойових машин піхоти (БМП-1), які перебувають на озброєнні російських окупаційних військ на Донбасі. Першу партію модернізованих БМП-1 планують передати на окупований Донбас до вересня поточного.

"Не виключається, що апробацію модернізованої БМП-1 росіяни планують здійснити в бойових умовах на сході України, а також на території Сирії", - повідомили у Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі другий день поспіль зафіксовано повне дотримання режиму припинення вогню.