РФ использует социальные сети для влияния на выборы в ЕС

Российская Федерация использует социальные сети для влияния на выборы в ЕС, которые начнутся 23 мая, согласно отчетам о текущей ситуации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa.

Разведывательные агентства Европейского Союза следят за усилиями России по оказанию влияния на парламентские выборы в ЕС.

По словам представителей спецслужб, эти усилия включают использование социальных сетей и поддерживаемых государством станций, таких как RT, для поддержки дружественных России и критичных к ЕС партий.

Как сообщается, в некоторых случаях цель состоит в том, чтобы посеять сомнения в важности Европейского парламента и сократить явку на выборы.

Высокопоставленные представители разведки отметили, что усилия России на сегодняшний день менее заметны, чем на президентских выборах в США в 2016 году или на выборах во Франции в мае 2017 года.

Однако российское правительство категорически отвергло обвинения.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия пытается повлиять на выборы в Европарламент, хотя действует не так откровенно, как это было во время выборов в США или Франции.

Ранее сообщалось, что специальная европейская группа по борьбе с фальшивыми прокремлевскими сообщениями зафиксировала более 5 тысяч случаев российской дезинформации с 2015 года.