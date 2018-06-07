Агрессия РФ против Украины продолжается, признаков улучшения ситуации нет, - Турчинов

Турчинов полагает, что Керченский мост упростит переброску российских войск в Крым

На сегодня агрессия Российской Федерации против Украины продолжается, и никаких признаков улучшения ситуации нет. Об этом на 9-м Национальном экспертном форуме заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Пятый год продолжается агрессия России против нашего государства и, кстати, никаких признаков улучшения ситуации и нормализации нет. Более того - май был для нас очень тяжелым по количеству обстрелов, по количеству агрессивных провокаций российских войск... Для дестабилизации ситуации в нашей стране используются опасные технологии: диверсии и террор", - заявил Турчинов.

Он также отметил, что открытие Керченского моста упростит переброску российской военной силы в оккупированный Крым.

Напомним, ранее Турчинов заявлял, что президент России Владимир Путин не собирается прекращать агрессию в Украине.