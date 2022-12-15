РФ імпортує металопродукцію до ЄС в обхід санкцій, ці лазівки треба прикрити, - "Метінвест"

"Європейські імпортери купують напівфабрикати з РФ за сильно зниженими цінами. І мають перевагу перед іншими виробниками в Євросоюзі, зокрема перед Метінвестом, які відмовляються купувати у росіян. Виходить, що Росія несправедливо відбирає частки ринку у європейських виробників, які відмовляються спонсорувати російську економіку. Сподіваюся, ця санкційна лазівка буде закрита у наступних двох пакетах", - наголосив Риженков.

Він уточнив: найбільшими імпортерами російської сталі традиційно є компанії Бельгії та Італії, і на те є причини - наприклад, у Бельгії працює російське дочірнє підприємство, яке виробляє сталь.

"Я здивувався б, якби вони не використали цю лазівку для ввезення своїх напівфабрикатів. Але насправді, залишаючи цю лазівку, ЄС фактично ставить у невигідне становище сумлінних європейських виробників, які не хочуть спонсорувати агресію, та своїх гравців, які хочуть підтримати Україну. Тому ми вважаємо, що було б краще, якби цю лазівку було закрито", - резюмував Риженков.

Як відомо, ще в рамках четвертого пакету санкцій Євросоюз з 1 квітня 2022 року заборонив імпорт із Росії сталевих продуктів - прокату та труб.

Восьмий пакет санкцій нібито мав розширити введені раніше обмеження, проте пізніше стало очевидним, що введені санкції не вплинуть на експорт російської металопродукції: під заборону потрапили чорні метали та вироби з них, при цьому обмеження не стосуються чавуну та феросплавів.

Крім того, нові обмеження на імпорт стали набирають чинності з 30 вересня 2023 року, а окремих сталевих напівфабрикатів - з 1 квітня, і навіть з 1 жовтня 2024 року.

Раніше міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що вся без винятку російська металургійна продукція має опинитися під санкціями, а українським металургам слід надати доступ до американського та європейського ринку.