РФ импортирует металлопродукцию в ЕС в обход санкций, эти лазейки надо прикрыть, - "Метинвест"

"Европейские импортеры покупают полуфабрикаты из РФ по сильно сниженным ценам. И имеют преимущество перед другими производителями в Евросоюзе, в том числе перед Метинвестом, которые отказываются покупать у россиян. Получается, что Россия несправедливо отбирает доли рынка у европейских производителей, которые отказываются спонсировать российскую экономику. Надеюсь, эта санкционная лазейка будет закрыта в следующих двух пакетах", - подчеркнул Рыженков.

Он уточнил: крупнейшими импортерами российской стали традиционно являются компании Бельгии и Италии, и на то есть причины - к примеру, в Бельгии работает российское дочернее предприятие, производящее сталь.

"Я бы удивился, если бы они не использовали эту лазейку для ввоза своих полуфабрикатов. Но на деле, оставляя эту лазейку, ЕС фактически ставит в невыгодное положение добросовестных европейских производителей, которые не хотят спонсировать агрессию, и своих игроков, которые хотят поддержать Украину. Поэтому мы считаем, что было бы лучше, если бы эта лазейка была закрыта", - резюмировал Рыженков.

Как известно, еще в рамках четвертого пакета санкций Евросоюз с 1 апреля 2022 года запретил импорт из России стальных продуктов - проката и труб.

Восьмой пакет санкций якобы должен был расширить введенные ранее ограничения, однако позже стало очевидно, что введенные санкции не повлияют на экспорт российской металлопродукции: под запрет попали черные металлы и изделия из них, при этом ограничения не касаются чугуна и ферросплавов.

Кроме того, новые ограничения на импорт стали вступают в силу с 30 сентября 2023, а отдельных стальных полуфабрикатов - с 1 апреля, и даже с 1 октября 2024 года.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынку.