"РФ ігнорує пропозиції про мир". Макрон жорстко відреагував на обстріли України
Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на обстріл Росією Кривого Рогу та Києва. Він також засудив РФ за ігнор мирних пропозицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
"У цей день національної жалоби в Україні я думаю про дітей і всіх цивільних осіб, які стали жертвами смертоносних ударів, завданих Росією, як, наприклад, у Кривому Розі 4 квітня. Минулої ночі численні російські удари знову були спрямовані на житлові квартали Києва та низки інших українських міст", - йдеться в публікації.
Макрон зазначив, що з моменту, коли Україна прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа про повне 30-денне припинення вогню, минув майже місяць. І в той час, "поки ми разом з усіма нашими партнерами працюємо над забезпеченням миру", Росія продовжує вести війну і робить це з новою силою.
Французький лідер наголосив, що удари РФ мають бути припинені. І в разі, якщо Москва і далі відмовлятиметься від миру, мають послідувати "рішучі дії".
"Ці російські удари мають бути припинені. Припинення вогню має бути досягнуто якомога швидше. Якщо Росія продовжить тягнути час і відмовлятися від миру, мають бути рішучі дії. Як довго ще Росія ігноруватиме мирні пропозиції США та України, продовжуючи вбивати дітей і мирних жителів?", - резюмував Макрон.
Обстріл Києва і Кривого Рогу
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни, крім дронів, атакували Україну крилатими і балістичними ракетами. У зв'язку з цим у країні двічі оголошували масштабну повітряну тривогу.
Так, у Києві кілька разів за ніч було чути звуки вибухів, оскільки ППО збивало ворожі безпілотники. Проте вранці місто опинилося під атакою балістики, внаслідок чого було зафіксовано руйнування. Детально про наслідки атаки по столиці та інших містах - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Також зазначимо, що росіяни 4 квітня завдали удару балістичною ракетою по Кривому Рогу. Пізніше, того ж вечора, місто атакували ударні дрони. Внаслідок атаки за останніми даними загинули 20 осіб, і ще понад 70 - постраждали.
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