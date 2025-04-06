ua en ru
Вс, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"РФ игнорирует предложения о мире". Макрон жестко отреагировал на обстрелы Украины

Воскресенье 06 апреля 2025 20:14
UA EN RU
"РФ игнорирует предложения о мире". Макрон жестко отреагировал на обстрелы Украины Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на обстрел Россией Кривого Рога и Киева. Он также осудил РФ за игнор мирных предложений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"В этот день национального траура в Украине я думаю о детях и всех гражданских лицах, ставших жертвами смертоносных ударов, нанесенных Россией, как, например, в Кривом Роге 4 апреля. Прошлой ночью многочисленные российские удары вновь были направлены на жилые кварталы Киева и ряда других украинских городов", - говорится в публикации.

Макрон отметил, что с момента, когда Украина приняла предложение президента США Дональда Трампа о полном 30-дневном прекращении огня, прошел почти месяц. И в то время, "пока мы вместе со всеми нашими партнерами работаем над обеспечением мира", Россия продолжает вести войну и делает это с новой силой.

Французский лидер подчеркнул, что удары РФ должны быть прекращены. И в случае, если Москва будет и дальше отказываться от мира, должны последовать "решительные действия".

"Эти российские удары должны быть прекращены. Прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее. Если Россия продолжит тянуть время и отказываться от мира, должны последовать решительные действия. Как долго еще Россия будет игнорировать мирные предложения США и Украины, продолжая убивать детей и мирных жителей?", - резюмировал Макрон.

Обстрел Киева и Кривого Рога

Напомним, что этой ночью россияне помимо дронов, атаковали Украину крылатыми и баллистическими ракетами. В связи с этим в стране дважды объявляли масштабную воздушную тревогу.

Так, в Киеве несколько раз за ночь было слышно звуки взрывов , поскольку ПВО сбивало вражеские беспилотники. Однако утром город оказался под атакой баллистики, в следствие чего были зафиксированы разрушения. Подробно о последствиях атаки по столице и другим городам - читайте в материале РБК-Украина.

Также отметим, что россияне 4 апреля нанесли удар баллистической ракетой по Кривому Рогу. Позже, в тот же вечер, город атаковали ударные дроны. В результате атаки по последним данным погибли 20 человек, и еще более 70 - пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Российская Федерация Эммануэль Макрон Война в Украине
NEWS
РФ заявила о захвате Басовки на Сумщине: Демченко развенчал фальшивые заявления оккупантов
РФ заявила о захвате Басовки на Сумщине: Демченко развенчал фальшивые заявления оккупантов
DAILY
Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп