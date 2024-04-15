РФ і Китай продають нову мідь, замасковану під брухт, щоб обійти санкції, - Reuters

Російська мідна компанія (РМК) і китайські фірми ухиляються від податків і обходять наслідки західних санкцій, торгуючи новою мідною катанкою, замаскованою під брухт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерел видання, мідну катанку подрібнював посередник у віддаленому Сіньцзян-Уйгурському районі, щоб її важко було відрізнити від брухту, що давало змогу експортерам та імпортерам отримувати вигоду від різниці в тарифах, що застосовуються до брухту і нового металу.

У грудні російське експортне мито на мідну катанку становило 7%, що нижче за 10%-ве мито на брухт. Імпорт мідної катанки в Китай оподатковується в розмірі 4%, а на імпорт російського брухту мито не поширюється.

Продажі нового металу, замаскованого під брухт, що почалися в грудні, відображаються в розбіжності між китайськими та російськими даними.

Дані китайської митниці свідчать про те, що з грудня Китай закупив значно більше мідного брухту в Росії, в той час, як російські дані, отримані Reuters від постачальника комерційних даних, свідчать про те, що обсяг брухту, що експортується до країни, яка є найбільшим торговим партнером, був незначним.

Китай став одним з основних напрямків для російських компаній, які прагнуть експортувати свої товари, після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти Росії за її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.