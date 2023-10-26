РФ і Китай наклали вето на резолюцію США в ООН щодо гумдопомоги для Гази

Російська Федерація і Китай наклали вето на резолюцію Сполучених Штатів в Раді Безпеки ООН щодо війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що проект резолюції був спрямований на вирішення загострення гуманітарної кризи в Газі, закликав призупинити насильство, щоб забезпечити доступ до гуманітарної допомоги.

Окрім Росії та КНР також проти проголосували Об'єднані Арабські Емірати. 10 члененів Радбезу підтримали резолюцію, ще двоє утрималися.

Скандал із генсеком ООН щодо війни в Ізраїлі

24 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в Ізраїлі генсек ООН Антоніу Гутерреш сказав, що напад ХАМАСу був нібито наслідком ізраїльської окупації, економічної блокади та руйнування будинків.

Він також звинуватив Ізраїль у порушенні норм міжнародного права під час в рамках спецоперації у відповідь на напад бойовиків та закликав до припинення вогню.

У відповідь на такі слова постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що Гутерреш "відірваний від реальності", а його заява - виправдання терору. Крім того, він закликав Гутерреша подати у відставку. Згодом генсек заявив, що його слова неправильно зрозуміли.