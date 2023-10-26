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РФ и Китай наложили вето на резолюцию США в ООН о гумпомощи для Газы

Четверг 26 октября 2023 01:54
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РФ и Китай наложили вето на резолюцию США в ООН о гумпомощи для Газы Фото: в ООН Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по войне в Израиле (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская Федерация и Китай наложили вето на резолюцию Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН по поводу войны между Израилем и боевиками ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Проект резолюции был направлен на решение обострения гуманитарного кризиса в Газе, призвал приостановить насилие, чтобы обеспечить доступ к гуманитарной помощи.

Кроме России и КНР, также против проголосовали Объединенные Арабские Эмираты. 10 членов Совбеза поддержали резолюцию, еще двое воздержались.

Скандал с генсеком ООН по войне в Израиле

24 октября на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Израиле генсек ООН Антониу Гутерреш сказал, что нападение ХАМАС было якобы следствием израильской оккупации, экономической блокады и разрушения домов.

Он также обвинил Израиль в нарушении норм международного права во время спецоперации в ответ на нападение боевиков и призвал к прекращению огня.

В ответ на такие слова постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что Гутерреш "оторван от реальности", а его заявление – оправдание террора. Кроме того, он призвал Гутерреша подать в отставку. Позже генсек заявил, что его слова неправильно поняли.

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ООН ХАМАС Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Китай Израиль Сектор Газа
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