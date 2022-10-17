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РФ і Білорусь вигнали з кваліфікації жіночого Євробаскету-2023

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Мюнхен, Понеділок 17 жовтня 2022 21:00
РФ і Білорусь вигнали з кваліфікації жіночого Євробаскету-2023 Фото: Збірна Росії може грати з білорусками (women.russiabasket.ru)
Автор: Антон Федорців

ФІБА Європа вирішила виключити жіночі збірні Білорусі та Росії з кваліфікаційного турніру до чемпіонату Європи 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

У понеділок відбулося засідання виконавчого комітету баскетбольної конфедерації. Функціонери доповнили травневе рішення щодо відсторонення білоруських і російських команд від міжнародних змагань.

Відтепер спортивні санкції наклали і на жіночі збірні країн-агресорок. Росія і Білорусь не зіграють у відборі до Євробаскету-2023 у листопаді та лютому. При ухваленні рішення виконком ФІБА Європа взяв до уваги ескалацію війни проти України, рекомендації МОК та власні директиви.

Російська та білоруська збірні лідирували в квартетах F та I кваліфікації до чемпіонату Європи. Тепер результати обох команд будуть анульовані, а на вихід на Євробаскет претендуватимуть інші збірні.

Раніше Міжнародна асоціація боксу дозволила росіянам і білорусам повернутися у турніри під своєю егідою. Рада директорів асоціації скасувала попереднє рішення щодо недопущення представників країн-агресорів до змагань.

До слова, напередодні збірна України визначилася з тренером на фінальні матчі кваліфікації до ЧС-2023.

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