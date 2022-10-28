РФ ховає свій експортний прибуток від санкцій у юанях та в квазібанках, - Bloomberg

Як повідомляє видання, цього року "Національний кліринговий центр" продемонстрував зростання своїх валютних запасів. Будучи ключовою ланкою в торгівлі газом, він досі уникав санкцій США та Європи, які вдарили по центральному банку та основним кредиторам Росії.

Більшість грошей у "Національному кліринговому центрі", які зберігаються від імені російських банків та їх клієнтів, перебувають у юанях, переведених із доларів, євро та інших "недружніх" валют за вказівкою центрального банку. За словами джерел, у невеликих несанкціонованих кредитних установах також спостерігався стрибок вкладень у юанях та інших іноземних валютах.

Здатність Росії пом'якшити удар санкцій завдяки припливу грошових коштів, що продовжується, від експорту енергоносіїв та інших товарів розчарувала офіційних осіб у США та Європі, які прагнуть ізолювати її від своїх фінансових систем.

"Національний кліринговий центр не має власних грошей. Це все гроші банків, точніше, гроші їхніх клієнтів, які вони вкладають у Національний кліринговий центр, тому що він може проводити платежі в доларах. Після того, як з'явилися чутки про те, що Національний кліринговий центр буде під санкціями, основна частина доларів була конвертована в юані", - заявив екс-очільник центру Олег В'югін.

На Національний кліринговий центр поки не накладено санкцій, хоча у вересні США додали його виконавчого директора до свого чорного списку. Видання вважає, що по суті, надлишок іноземної валюти, колись поглинений Банком Росії, опиняється у квазі-приватних руках, тому що санкції позбавили Центральний Банк РФ можливості працювати на валютному ринку.