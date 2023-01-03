У РФ хочуть добудувати бомбардувальники із радянських "заготовок", - Defense Express

Так, наприкінці грудня у російській "Об'єднаній авіабудівній корпорації" заявили про завершення виготовлення модернізованих бомбардувальників Ту-160М (інший варіант - Ту-160М2 для нових машин). Після цього літаки мають пройти весь потрібний комплекс випробувань, оскільки польоти після викочування з цехів Казанського авіаційного заводу ще проводилися.

Річ у тому, що перший із цих двох Ту-160М - стройовий бомбардувальник зі складу "ВКС РФ", а другий літак виготовлений із комплектуючих, які залишилися ще з часів СРСР.

За минулий рік російська ОАК прозвітувала про передачу вже двох Ту-160, виготовлених із радянських "заготовок".

У матеріалі зазначається, що проект Кремля з розробки перспективного бомбардувальника під індексом "ПАК ТАК" по суті провалився, тому в міністерстві оборони РФ вирішили обрати Ту-160М як "простіший" для реалізації варіант.

"Тим більше, що в проміжку до 1994 року російські ВПС отримали з Казанського авіазаводу шість бомбардувальників цього типу, у 2000-х роках - ще два. І так Кремлю може здатися, що сучасна Росія цілком здатна і надалі виробляти такі літаки", - йдеться в публікації.

При цьому нюанс полягає в тому, що зараз росіянам потрібно практично з нуля відновити весь ланцюжок з виробництва Ту-160. На цьому тлі у РФ і виник варіант використовувати як "проміжний варіант" добудову бомбардувальників з тих "заготівель", які з радянських часів досі стоять на заводських стапелях. Скільки саме "заготовлених" бортів є у РФ - поки що невідомо.

У грудні 2022-го у відкритих джерелах з'явилася інформація про те, що в РФ почали добудову шести бомбардувальників Ту-22М3, роботи з яких було заморожено 1993 року через відсутність грошей. Тут йдеться по суті про готові планери, на які не встигли поставити двигуни та бортову електроніку. Міноборони РФ та Казанський авіазавод розпочали переговори про добудову цих літаків ще у 2021 році.

У матеріалі називають гротескною цю історію про виробництво бомбардувальників із комплектуючих щонайменше 30-річної давності, при цьому в РФ можуть вважати це "відносно швидким і надійним способом" поповнити парк своєї стратегічної авіації, де середній вік "бортів" обчислюється в діапазоні 30-40. років. Особливо враховуючи ситуацію, коли кількість фактично боєготових літаків може обчислюватися на рівні 60% (відповідно до оцінки Головного управління розвідки Міноборони України) від заявленого "на папері" показника.