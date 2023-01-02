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І далі бомбитимуть Україну. У Росії заявили про подальшу участь авіації у війні

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Росія, Понеділок 02 січня 2023 12:21
І далі бомбитимуть Україну. У Росії заявили про подальшу участь авіації у війні Фото: у Росії заявили про подальшу участь авіації у війні в Україні (wikipedia-org)
Автор: Наталія Гурковська

Російська далека авіація у 2023 році "вдосконалюватиме навички експлуатації", і далі беручи участь у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

"Під час заходів оперативної та бойової підготовки сплановано застосування авіаційних засобів поразки. Буде продовжено роботу щодо вдосконалення практичних навичок експлуатації автоматизованих систем управління та інформаційного забезпечення високоточної зброї", - розповів командувач дальньої авіації генерал-лейтенант Сергій Кобилаш.

Називаючи головні завдання авіації РФ у 2023 році, він заявив, що вони "вирішуватимуться в ході участі дальньої авіації у спеціальній військовій операції".

Кобилаш участь російської авіації у війні проти України цинічно назвав "головною особливістю" виконання поставлених завдань для російських літаків.

Раніше повідомлялося, що російська військова авіація не залітає до зони ураження систем ППО України понад три місяці.

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