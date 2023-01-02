І далі бомбитимуть Україну. У Росії заявили про подальшу участь авіації у війні

Російська далека авіація у 2023 році "вдосконалюватиме навички експлуатації", і далі беручи участь у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ .

"Під час заходів оперативної та бойової підготовки сплановано застосування авіаційних засобів поразки. Буде продовжено роботу щодо вдосконалення практичних навичок експлуатації автоматизованих систем управління та інформаційного забезпечення високоточної зброї", - розповів командувач дальньої авіації генерал-лейтенант Сергій Кобилаш.

Називаючи головні завдання авіації РФ у 2023 році, він заявив, що вони "вирішуватимуться в ході участі дальньої авіації у спеціальній військовій операції".

Кобилаш участь російської авіації у війні проти України цинічно назвав "головною особливістю" виконання поставлених завдань для російських літаків.