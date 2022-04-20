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Нападение РФ на Донбассе может продлиться несколько месяцев, - Independent

Новина українською →
Среда 20 апреля 2022 07:59
Нападение РФ на Донбассе может продлиться несколько месяцев, - Independent Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Нападение российских войск на востоке Украины на Донбассе может продлиться "несколько месяцев", считает высокопоставленный чиновник национальной безопасности Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание Independent.

Чиновник предупредил о таком прогнозе премьер-министра Бориса Джонсона.

После этого глава правительства Британии заявил на еженедельном заседании Кабинета министров на Даунинг-стрит, что положение Украины "опасно", поскольку считается, что президент РФ Владимир Путин стремится к какой-либо победе любой ценой, вне зависимости от количества жертв.

Это произошло после того, как рашисты устроили новую атаку на востоке Украины, и заявили о взятии под свой контроль Кременной в Луганской области.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что бойцами ВСУ в Кременной уничтожена большая группа военных РФ.

Также мы писали, что британская разведка в новой сводке сообщала, что военные ВСУ отразили многочисленные попытки наступления России на Донбассе несмотря на нарастающие вражеские обстрелы.

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