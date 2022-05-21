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РФ хочет сбить поставки оружия. Арестович объяснил предложения по уступкам со стороны Украины

Фото: советник главы ОП Алексей Арестович (volynnews)
Автор: Иван Носальский

Сейчас одна из главных целей военно-политического руководства России состоит в том, чтобы сбить темп поставок оружия в Украину. Это позволит им быстрее прекратить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в интервью "Фейгин Live".

По словам Арестовича, российское военное руководство понимает, что не сможет мобилизовать достаточное количество военных, в то время как Украина соберет новые силы. Поэтому им нужно прекратить войну как можно скорее.

"Для этого нужно провести четкий тезис: войну нужно прекращать, а лучший способ прекратить войну - прекратить милитаризировать Украину. Они хотят сбить темп поставок вооружения Украине", - сказал он.

Кроме того, Россия ведет информационную кампанию о том, что она сражается не с Украиной, а с коалицией западных государств. Кремль пытается продвинуть идею неравенства сторон.

"Они ведут к тому, чтобы продать российскому обществу скромные результаты этой войны. Ну, например, взятие Мариуполя и выход на границы Луганской области", - пояснил Арестович.

Как отметил представитель ОП, все понимают, что это попытка России сбить темпы поставки оружия Украине, выиграв себе время, а также изобразить всю ситуацию так, будто Москва и Запад вместе уговаривают украинцев прекратить войну.

Напомним, ранее украинский посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова подробно расписала, на какие цели будут направлены 40 миллиардов долларов из подписанных президентом Джо Байденом дополнительных ассигнований для Украины.

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