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РФ хочет легализовать привлечение российских миротворцев на Донбассе, - ТКГ

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 10:51
РФ хочет легализовать привлечение российских миротворцев на Донбассе, - ТКГ Фото: миротворцы РФ (structure mil ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация пытается легитимизировать вопрос привлечения российских миротворцев для урегулирования конфликта на Донбассе. Украинская сторона Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон направила в связи с этим ноту о провокационных действиях оккупационных сил в СММ ОБСЕ.

Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

В ТКГ отметили, что Российской Федерацией проводится ряд мероприятий, направленных на пересмотр ранее достигнутых договоренностей о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня.

"В частности, эти действия РФ направлены на оценку реакции международного сообщества на возможное участие военнослужащих ВС РФ в составе СЦКК как "... единственного надежного способа для содействия урегулированию конфликта на востоке Украины", - сообщили в ТКГ.

По информации украинской стороны, 27 февраля на позициях одного из подразделений была проведена съемка серии репортажей, в которых акцентируется внимание на возможности повышения эффективности контроля режима прекращения огня в случае привлечения к этому процессу российских миротворцев. При этом сообщается, что такая оценка была дана якобы представителям СММ ОБСЕ.

"Украинская сторона считает, что подобные провокационные действия направлены на дискредитацию Миссии и координационного механизма как эффективного инструмента контроля за режимом прекращения огня", - отметили в ТКГ.

Украинская сторона заявила, что данный факт свидетельствует о нежелании российской стороны выполнять взятые ранее на себя обязательства и договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, ранее в Украине вновь заявили о необходимости пребывания миротворцев ООН на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что российская сторона пытается изменить повестку дня под себя слухами о возможном референдуме на Донбассе.

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