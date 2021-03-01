РФ хоче легалізувати залучення російських миротворців на Донбасі, - ТКГ

Російська Федерація намагається легітимізувати питання залучення російських миротворців для врегулювання конфлікту на Донбасі. Українська сторона Загального центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін направила у зв'язку з цим ноту про провокаційних діях окупаційних сил в СММ ОБСЄ.

Про це повідомляє українська делегація у Тристоронній контактній групі .

У ТКГ відзначили, що Російською Федерацією проводиться ряд заходів, спрямованих на перегляд раніше досягнутих домовленостей про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

"Зокрема, ці дії РФ спрямовані на оцінку реакції міжнародного співтовариства на можливу участь військовослужбовців ЗС РФ у складі СЦКК як "... єдиного надійного способу для сприяння врегулюванню конфлікту на сході України", - повідомили в ТКГ.

За інформацією української сторони, 27 лютого на позиціях одного з підрозділів була проведена зйомка серії репортажів, в яких акцентується увага на можливості підвищення ефективності контролю режиму припинення вогню у випадку залучення до цього процесу російських миротворців. При цьому повідомляється, що така оцінка була дана нібито представникам СММ ОБСЄ.

"Українська сторона вважає, що подібні провокаційні дії спрямовані на дискредитацію Місії та координаційного механізму як ефективного інструменту контролю за режимом припинення вогню", - зазначили в ТКГ.

Українська сторона заявила, що даний факт свідчить про небажання російської сторони виконувати взяті раніше на себе зобов'язання і домовленості щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.